In arrivo, secondo quanto riporta “Notizie.it” multe salatissime (si parla di circa 2000 euro) per chi ha mentito sulle autocertificazioni durante la prima ondata di Covid 19.

Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 483 del Codice penale: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.





La pena base sarebbe di due mesi di reclusione, ma è stata ridotta e convertita in oltre duemila euro di multa. “Non si tratta di una sanzione amministrativa – come spiega il Sole 24ore – ma di una condanna convertita in multa che finisce nel casellario giudiziale“.