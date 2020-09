L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma a Bari continuano a non rispettare le norme anticovid. Secondo quanto riporta “La Repubblica” nel corso di controlli anticovid, sono state multate 4 persone perché nella stessa macchina non indossavano i dispositivi di sicurezza, ovvero le mascherine. La sanzione è di 533 euro a testa.