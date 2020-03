Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, ha parlato delle possibili conseguenze dell’emergenza Coronavirus nel Sud Italia: «La nuova frontiera dell’epidemia di Coronavirus è il Sud Italia, attrezzarsi subito. Per ora ci sono focolai più ristretti ma bisogna prepararsi per tempo al peggio ed al rischio di un’ondata. Bisogna organizzarsi per tempo per riuscire a gestire, se si dovesse verificare, lo scenario peggiore, ma continuano ad esserci dalle Regioni meridionali segnalazioni della necessità di implementare le dotazioni di dispositivi di protezioni individuale spesso insufficienti. Attrezzarsi per tempo, perché anche al Nord lì l’epidemia è partita in modo subdolo e rallentato per poi avere uno sviluppo verticale repentino. Il rischio è che possa succedere anche al Sud».