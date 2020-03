Come già anticipato (CLICCA QUI), la Ferrari è una delle aziende che ha deciso di collaborare all’emergenza Coronavirus per la produzione di ventilatori polmonari. A comunicarlo con grande orgoglio è stato Luigi Di Maio che, attraverso un post su Facebook, ha scritto: “Ho detto tante volte che Enzo Ferrari è uno dei miei miti. E sapere che oggi la Ferrari, il sogno che lui ha creato, ha deciso di collaborare con l’unica azienda italiana che produce ventilatori polmonari, mi rende orgoglioso. E non c’è solo la Ferrari, ci sono tanti altri marchi che rendono l’Italia grande nel mondo e che oggi sono uniti nella battaglia contro il Coronavirus: da Armani che ha cominciato a produrre camici per il nostro personale sanitario, a Ramazzotti che ora produce disinfettanti nelle sue bottiglie inconfondibili. E poi ci sono centinaia di piccoli e medi imprenditori che hanno convertito le loro produzioni. Grazie a tutti voi di cuore, sapere che siamo tutti uniti in questa battaglia ci dà ancora più fiducia. Avanti insieme”.