Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e anche la Ferrari vuole dare una mano al paese. Infatti secondo qaunto riporta “TMW”, l’azienda di Maranello, in collaborazione con FCA e Magneti Marelli, si è data da fare per aiutare il paese nel superamento dell’emergenza Coronavirus. I tre marchi italiani contribuiranno alla realizzazione di apparecchi di ventilazione, fondamentali per gli ospedali del Nord Italia.