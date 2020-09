Carlo Perno, direttore dell’unità di Microbiologia dell’ospedale Bambino di Gesù di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da “Gds.it”: «I timori degli insegnanti non hanno ragion d’essere. I tassi di infezione tra i bambini sono infatti mediamente bassi: di solito rimangono contagiati in famiglia, non sono loro a portare il virus a casa. I bambini infettati malati di Covid-19 sono pochi – aggiunge – ancora meno quelli con una carica virale infettante, e quelli morti di Covid sono pochissimi. A scuola non si è più a rischio che compiendo altre normali operazioni in altri ambienti, come supermercati, autobus o cinema».