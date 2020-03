Intervenuta ai microfoni di “Fanpage.it”, il viceministro degli Esteri, Emanuela Del Re, ha parlato in merito ai dati degli italiani rimpatriati a causa dell’emergenza Coronavirus: sono 30mila provenienti da 30 diversi Paesi. Inoltre, la stessa Del Re si è dimostrata particolarmente preoccupata per il rischio che tale epidemia scoppi in alcuni paesi africani o in contesti di conflitto.