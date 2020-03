Il principe Carlo è guarito, dopo che una settimana fa era risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riporta “Open.online”, l’erede al trono britannico non è più in isolamento, ma resta nella tenuta di Balmorai, in Scozia, dove si era temporaneamente spostato con la conoscete Camilla. In una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale a Londra, si dice che il principe Carlo è «in buona salute», precisando che ha terminato la quarantena «dopo aver consultato il suo medico».