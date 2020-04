In un editoriale pubblicato sui siti di diversi giornali europei, dalla tedesca Faz al greco Ekathimerini, come riporta il Fatto Quotidiano, Klaus Regling ricorda che il primo fondo di salvataggio temporaneo “impiegò sette mesi per emettere la sua prima obbligazione e istituzioni simili avevano impiegato fino a tre anni. Per creare nuovo debito europeo c’è bisogno di capitali, di garanzie o dell’assegnazione di entrate specifiche, e anche di un sistema legale e di governance. Servirebbe tempo ma non ne abbiamo. Per questo dobbiamo usare le istituzioni già attive”.