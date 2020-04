E’ una storia emozionante quella che giunge da Arre, piccolo comune della provincia di Padova. Rita, in fin di vita e in coma, riesce a uscire dalla rianimazione e torna a riabbracciare la figlia che l’aspetta a casa. Un’autentica resurrezione sulla quale pochi scommettevano, visto che il marito, Antonio, pochi giorni fa, si era arreso al coronavirus. A raccontare la vicenda che ha del miracoloso è la stessa protagonista. Queste le parole della 59enne: “Antonio in sogno mi ha detto: torna indietro. Poi ho visto una luce e sentito una voce maschile che mi diceva: ‘Fermati e fai tre passi indietro’. Non era la mia ora”. Dopo essere stata dimessa Rita ha potuto riabbracciare la figlia Marika di 26 anni, ma anche se sta bene resterà per sempre il dolore per la perdita.