In audizione sul Def nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il ministro Roberto Gualtieri ha annunciato che verrà eliminata l’Iva dalle mascherine per tutto il 2020. Si tratta solo di una delle misure rese note del ministro, che saranno presenti nel prossimo decreto aprile. “Le maggiori risorse serviranno a rafforzare e prolungare nel tempo gli interventi che stiamo già operando – ha aggiunto – e a introdurre nuovi strumenti a sostegno del tessuto produttivo che favoriscano e accelerino la ripresa. Sarà previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di supporto al reddito già in vigore. Nessuno deve perdere il lavoro. Il sostegno che stiamo fornendo ai lavoratori è fondamentale e sarà erogato finché ce ne sarà bisogno”. La risposta del governo all’emergenza Coronavirus, secondo Gualtieri, è “una manovra espansiva imponente di entità mai vista dal Dopoguerra ad oggi. Lo scostamento non mette assolutamente a repentaglio la sostenibilità della finanza pubblica, anzi è indispensabile per la tenuta sistema produttivo e quindi per la sostenibilità”.