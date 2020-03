Ha fatto il giro dei social la clip di un giovane dj palermitano che che l’altra sera dal suo balcone ha “suonato” musica dance per rallegrare i residenti di via Re Tancredi, via Imperatrice Costanza e via Colonna Rotta. Il video è addirittura finito tra le stories di Jennifer Lopez che ha apprezzato e condiviso. Ecco di seguito la storia in questione: