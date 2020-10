Incredibile scoperta dell’Organizzazione nazionale scientifica australiana sul Coronavirus. Infatti secondo l’organizzazione il Covid-19 può sopravvivere su banconote e cellulari per circa 28 giorni in condizioni di freddo e buio.

La sopravvivenza dipende dalle varie temperature ed è inferiore sulle superfici porose come il cotone.





Naturalmente il Covid viene trasmesso per lo più per via aerea, ma anche cellulari e banconote possono essere veicolo di contagio.