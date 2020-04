Il pallone può essere un veicolo che contribuisce alla diffusione del Covid 19? Quali rischi di questo tipo corrono i calciatori? Sull’argomento è intervenuto in occasione del bollettino odierno della Protezione Civile, Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanità. Parole le sue che fugano ogni dubbio: «Non credo che la sfera di cuoio possa rappresentare un veicolo che contribuisce alla diffusione del Coronavirus nell’ambito dei ventidue calciatori più eventuali altri sei che entrino (tre per parte), più la terna arbitrali. Anche qui ovviamente va fatta una riflessione e una comunicazione che sia solida ed efficace». Il pallone da calcio quindi non diffonde il Coronavirus.