La possibile ripresa della Liga ha creato numerosi dibattiti in Spagna.. A pronunciarsi sul ritorno in campo sono stati i calciatori dell’Eibar, che hanno diramato il seguente comunicato ufficiale per chiedere precise garanzie sulla sicurezza dei tesserati e non solo: “Il calcio ci appassiona e niente ci dà più entusiasmo del desiderio di tornare presto a ritrovarci e far divertire la gente, ma abbiamo paura di riniziare un’attività che non ci permetterà di seguire la prima raccomandazione degli esperti: il distanziamento fisico. Ci inquieta il fatto che, per fare ciò che più ci piace, possiamo contagiarci, infettare i nostri familiari e amici, e contribuire a un nuovo scoppio dell’epidemia, con possibili terribili conseguenze per tutta la popolazione. La priorità deve essere la salute di tutti, ed è il momento che questo principio prevalga coi fatti, non solo con le parole. Solamente con questa chiara premessa, avrebbe senso tornare a giocare. Chiediamo garanzie, esigiamo responsabilità”.