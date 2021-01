Intervenuto ai microfoni di “Kyodo News”, Dick Pound, membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha affermato che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero svolgersi senza spettatori vista la pandemia di Covid-19. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com:

«La domanda è: questo è un must-have o nice-to-have? È bello avere spettatori. Ma non è un must. Nessuno può garantire che le Olimpiadi andranno avanti come previsto.





Ma penso che ci sia una possibilità molto, molto, buona che possano farlo, e che lo faranno. E quindi non le annulleranno a meno che non ci sia un consenso tra il governo, le autorità sanitarie e il CIO che sarebbe troppo pericoloso».