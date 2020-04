Per dare il suo contributo solidale alla battaglia contro il Coronavirus, Biagianti nelle scorse settimane ha messo all’asta alcune delle maglie della sua collezione privata: da quella di Cassano a quella di Buffon. In vendita però nessuna maglia del Palermo, come invece avrebbe sperato Piero. “Nessuna maglia del Palermo? Io una piccola donazione comunque la faccio ugualmente”, questo il messaggio su Instagram inviato da Piero a Biagianti. Poco dopo, inaspettata, la risposta del calciatore del Catania, che già aveva concluso la sua raccolta fondi: “Vedrò quello che posso fare, ma non ti prometto nulla”. E invece, nei giorni seguenti a casa di Piero arriva la maglia del Palermo numero 11 indossata da Abel Hernandez. Un sorriso di gioia e speranza, quella che non conosce tifo e rivalità sportive.