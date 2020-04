L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “Lasicilia” a far paura sono i rientri dal Nord, per loro c’è un tasso di contagio di 2500 volte superiore alla media. L’assessore alla salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, ha voluto esprimere un commento sulla situazione: ” Noi dobbiamo evitare che un soggetto che magari sta benissimo, che si sente a casa confortato da uno stato di salute assolutamente a apparentemente perfetto magari possa essere un soggetto positivo ma del tutto asintomatico, perché un asintomatico reinserito in maniera precoce nel contesto sociale può contagiare altre persone e questo non dobbiamo e non possiamo permettercelo”.