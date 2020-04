L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Ilcrotonese.it”, ieri nella città calabrese si sono celebrate delle messe con troppe persone e ci sono state feste in strada con trenini. Tanti sono i video sui social che immortalano il party di alcuni crotonesi, le forze dell’ordine stanno facendo le dovute verifiche per individuare i partecipanti.