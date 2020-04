L’emergenza Coronavirus in Italia continua, la Protezione Civile per contrastare l’epidemia ha distribuito 600 mila mascherine all’ordine dei medici. Ma secondo quanto riporta “Il Messaggero” il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli, ha lanciato l’allarme attraverso un comunicato, di seguito le sue parole: “Sospendere immediatamente la distribuzione e l’utilizzo di quanto ricevuto, informando eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso. «Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri – mi ha appena informato che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione maschere Ffp2 equivalenti, inviati dalla Protezione civile in data odierna agli Ordini dei medici dei capoluoghi di Regione, non sono dispositivi autorizzati per l’uso sanitario dalla Protezione civile”.