Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati, aggiornati al 17 marzo, sulla progressione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Complessivamente il numero di casi totali di contagio è di 31506 persone. Un numero che include le 26062 persone attualmente positive, i 2941 pazienti guariti e le 2503 persone decedute.

Ad oggi le persone ricoverate sono 12894 con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 2060 i pazienti in terapia intensiva, 11108 quelli in isolamento domiciliare. Sono 148657 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti attualmente positivi regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

12095 in Lombardia

3404 in Emilia Romagna

2488 in Veneto

1302 nelle Marche

1764 in Piemonte

1024 in Toscana

661 in Liguria

602 in Trentino Alto-Adige

550 nel Lazio

347 in Friuli Venezia Giulia

423 in Campania

320 in Puglia

226 in Sicilia

216 in Abruzzo

192 in Umbria

112 in Calabria

115 in Sardegna

134 in Valle d’Aosta

19 in Molise

20 in Basilicata