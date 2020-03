Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, la situazione si fa sempre più drammatica. Secondo quanto riporta “Teleclubitalia,it”, a Giugliano in Campania, un giovane con problemi di tossicodipendenza è stato cacciato fuori di casa perchè presentava i sintomi del Coronavirus. I residenti hanno avvertito le forze dell’ordine della situazione e da ieri fanno a turno: prima la polizia Municipale, poi Polizia di Stato. Oggi invece sono presenti i carabinieri. I militari non si avvicinano al ragazzo per garantire la distanza di sicurezza. Ma è guardato a vista: attualmente il paziente “vive” nella sua automobile in attesa dell’arrivo dell’esito del tampone. Una situazione surreale che ha trasformato una tranquilla stradina di Giugliano in un’improvvisata quanto insolita zona “rossa”.