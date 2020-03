L’emergenza Coronavirus continua in Italia, soprattutto in Lombardia. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” la situazione è sempre più allarmante, nel mese di marzo a Lodi sono morte 38 persone nella casa di riposo ” Santa Chiara”, facendo un paragone con lo scorso anno si può notare che il tasso di mortalità è aumentato notevolmente, dato che nel 2019 a marzo la casa di riposo presentava solo 4 morti. Per evitare che il contagio si estenda a tutti i 250 ospiti della casa di riposo bisogna separare i malati da Covid-19 dagli altri. E per farlo deve intervenire il prefetto perché l’Ats non esegue i tamponi. E’ l’appello lanciato dai consiglieri comunali d’opposizione.