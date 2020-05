Secondo quanto riporta “Repubblica”, la prima cosa che ha fatto è stata quella di andare al parco ad allenarsi. Dopo 74 giorni e 11 tamponi, Bianca Dobroiu, 23 anni, una delle prime pazienti a essere ricoverate a Bologna per il Coronavirus, è guarita. «Un’emozione unica, non mi sembra vero – racconta – sono stati giorni lunghissimi, penso di non aver analizzato così tanto la mia stanza. Mi ha svegliato il medico ieri mattina: ‘Sei felice? Sei negativa!’. Sono saltata giù dal letto. E’ stato un incubo, chi non l’ha vissuto sulla propria pelle non può capire. Ora è come se le giornate avessero di nuovo un senso».

La ventenne ha fatto 11 tamponi: 2 negativi, 2 incerti e tutti gli altri positivi. All’inizio della sua malattia era stata ricoverata per breve tempo nel reparto di malattie infettive. Poi è stata dimessa, senza però essere mai davvero libera.

Il suo è diventato un caso di studio, come conferma l’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard: «Da quanto ne sappiamo, è un record. Adesso cerchiamo di capire il perché sia stata positiva così a lungo. Stiamo lavorando a delle ipotesi e analizzando delle positività che potremmo definire a lungo termine. Sono otto pazienti, positivi dalle otto settimane in su».