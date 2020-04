Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” un gruppo di brasiliani è bloccato a Ragusa e si è affidato agli aiuti dei cittadini siciliani, visto che non hanno i soldi per ritornare a casa. Il gruppo è in attesa della cittadinanza italiana, ma il Coronavirus ha bloccato tutto.