L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Pachinonews.it”, due giovani a Pachino sono stati sorpresi dalla Polizia a parlare in auto senza comprovate motivazioni. Il ragazzo veniva da Siracusa, mentre la ragazza era di Pachino, i due sono stati sanzionati.