I medici, infermieri e parasanitari in servizio all’ospedale Cervello di Palermo hanno deciso di lanciare un grido d’aiuto: «Si cercano disperatamente tute, guanti, mascherine. I sanitari del Pronto soccorso del Cervello vogliono continuare a lavorare per Palermo». Per reperirli, scrive “Repubblica.it”, i sanitari hanno lanciato una raccolta fondi e l’associazione Piera Cutino, che si occupa dei pazienti talassemici, ha messo a disposizione il proprio conto corrente per raccoglier le donazioni.