In questo periodo legato al Coronavirus gli spostamenti sono consentiti solo se necessari e in moltissime città si stanno rispettando le regole. Proprio per fare capire il comportamento dei cittadini Google ha deciso di pubblicare i dati dei 131 paesi colpiti dal Covid 19. I dati sono totalmente anonimi e si parla solo di spostamenti. Nella penisola al 29 marzo l’affluenza a farmacie e alimentari è diminuita dell’85%, -94% bar e ristoranti, -87% i trasporti, -90% i parchi, -63% lavoro, è aumentata del 24% la residenzialità. In Sicilia l’affluenza nei negozi di alimentari è scesa del 95%, in farmacia del 93%, nei parchi del 91%, dei trasporti dell’89%, posti di lavoro 68% e naturalmente è aumentata la presenza nelle proprie abitazioni che del 25% in più. Di seguito i dati in dettaglio della Sicila: