Le vittime da Coronavirus continuano ad aumentare. Nella mattina di oggi, scrive “lasicilia.it, c’è stato il terzo decesso nella provincia di Ragusa. Si tratta di un 70enne di Scicli che era stato ricoverato nella giornata di ieri e aveva un quadro clinico abbastanza compromesso per via di patologie pregresse. Attualmente i pazienti contagiati nel Ragusano sono 41 e sono sette quelli ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.