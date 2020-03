Giorgia Meloni bacchetta il premier Giuseppe Conte, «bulimico della comunicazione» per l’uso dei social “personali”. E trasforma pure in “seguaci” i tanti nuovi followers del primo ministro. In piena emergenza coronavirus accade anche questo. Ricordato che anche Matteo Salvini se ne era uscito con tali accuse nei confronti di Conte, ecco che cosa ha detto la Meloni. «Quando la pandemia Covid sarà sconfitta, allora non faremo sconti, tireremo fuori tutto e gli italiani potranno vedere chi ha lavorato per il Paese e chi pensando a se stesso», dice la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a Libero.