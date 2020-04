Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha in programma di estendere l’attuale stato di emergenza per il Coronavirus oltre la sua scadenza prevista per il 6 maggio. Abe ha detto che gli ospedali sono ancora sovraccarichi e che gli operatori sanitari sono sottoposti a forti pressioni per far fronte ai pazienti ancora in aumento. Come riporta Corriere.it, Abe ha anticipato che si consulterà con gli esperti per decidere per quanto tempo estendere le misure. Funzionari locali ed esperti medici hanno chiesto una proroga per un altro mese a livello nazionale.