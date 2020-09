Secondo il Robert Koch Institute (RKI) i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore sono 2.194.

L’ultima volta che i casi giornalieri erano stati più di 2mila era stata il 21 agosto mentre per superare la quota attuale bisogna risalire addirittura al 24 aprile. Situazione critica in quattro regioni bavaresi in particolare. Dall’inizio della crisi sanitaria 265.857 persone nel Paese sono state infettate dal Sars-CoV-2.