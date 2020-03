La cancelliera tedesca Angela Merkel entra in quarantena dopo aver incontrato un medico risultato poi essere positivo al coronavirus. Lo riferisce il portavoce citato dalla Dpa.

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la Germania ha disposto la chiusura di ristoranti, parrucchieri, centri di cosmetica, negozi per tatuaggi e centri per massaggi. Inoltre le autorità tedesche vorrebbero anche introdurre il divieto di contatti nel Paese. Secondo l’agenzia Dpa, saranno vietati raggruppamenti di oltre due persone, fatta eccezione per le famiglie. Ne avrebbero discusso la cancelliera Angela Merkel con i ministri-presidenti delle regioni.