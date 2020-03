La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata sottoposta al tampone per accertare l’eventuale positività al Coronavirus. A renderlo noto è stato il suo portavoce, Steffen Seibert. Di ieri la notizia che la cancelliera è in isolamento a casa, dopo essere entrata in contatto con una persona contagiata da Covid 19. Attesi quindi i risultati del tampone della tedesca.