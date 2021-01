A Gela si va verso la «zona rossa» a causa dell’impennata di contagi.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, sono trecento i casi stati registrati negli ultimi giorni ed attualmente il numero dei positivi ha superato «quota 700». Inoltre sono stati rilevati 40 nuovi focolai che hanno messo in allarme i vertici dell’Asp di Caltanissetta.





«In questo momento – dice il direttore sanitario dell’Asp Marcella Santino – ci sono altri nuovi 60 casi in un giorno. La curva epidemiologica non sta rallentando, anzi i casi sono in continua crescita».