Continuano le “truffe” sui disinfettanti per le mani. Secondo quanto riporta “Gds.it”, oltre 1500 flaconi di detergente con etichette ingannevoli, in quanto venduti come disinfettante per mani, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania. I prodotti sono stati trovati all’interno di un commerciante all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria.