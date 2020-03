Come si legge su “IlMessaggero” Luciano Gattinoni, 75 anni, medico rianimatore di fama internazionale, ex direttore scientifico del Policlinico di Milano e presidente della Società mondiale di Terapia intensiva, professore ospite all’Università di Gottinga in Germania, si è espresso in merito al Coronavirus: «È un microrganismo che nella maggioranza dei casi non fa danni, ma in alcuni casi si attacca ai polmoni e diventa letale. In Germania ho visto dei pazienti e molti me li hanno sottoposti dall’Italia.La malattia si presenta in modi diversi e porta a una grave carenza di ossigeno».