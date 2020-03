In Italia non ci sara’ “un picco unico del contagio da coronavirus, perché il picco italiano è la sommatoria dei picchi di province e comuni, e il contributo importante alla casistica viene dalla Lombardia” lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco, aggiungendo: “I dati ci dicono che, raggiunto un blocco, che supera il tempo di incubazione massimo del virus, deve darci un’evidenza di risultati. Speriamo che tutto questo ci sia”. “Noi siamo stati travolti da un’onda. Sicuramente sarebbe stato meglio anticipare ogni azione di chiusura, ma i politici in queste situazioni si trovano sulla graticola, e sbagliano qualunque sia la loro scelta” ha sottolineato ancora l’esperto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

Il virus “è arrivato prima da noi ma sta spazzando tutti gli stati, in particolare la Spagna che sta soffrendo anche più’ di noi rispetto alla velocità e al numero di soggetti che devono essere assistiti” ha ricordato ancora Pregliasco, concludendo: “Sarà difficile dire se si poteva fare di meglio ma per quanto riguarda noi or si sta facendo tutto il possibile”.