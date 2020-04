Intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”, Danilo Gallinari, stella della NBA, ha parlato così delle tanto discusse dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump in merito all’emergenza Coronavirus: «Trump ogni giorno dice qualcosa di nuovo e che non ha molta logica. Ripresa del basket? Allenarsi in casa è difficile, ci si arrangia ma non si può fare un granché. Ci vorrà eventualmente del tempo per tornare in forma fisicamente e riprendere le attività. Se dovesse succedere nella NBA, non credo comunque che sarebbe prima di fine luglio-inizio agosto».