Il virologo Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha detto la sua in merito alla situazione Covid in Italia, parlandone a Piazza Pulita su La7.

“A marzo Milano e il centro-sud appena lambiti dalla pandemia, adesso il problema è in tutto il Paese – ha dichiarato il virologo -. La differenza è questa volta sappiamo che c’è, ma sapendo che la situazione è questa: possiamo permetterci di far finta di nulla? Io dico che non possiamo perdere neanche un minuto”.





Galli si è poi soffermato anche sul ruolo giocato dagli asintomatici nella diffusione del contagio e ha detto: “Abbiamo finalmente capito forse perché gli asintomatici, che non starnutiscono e tossiscono, possono essere super diffusori del virus. Sembra, come osservato in un paese anglofono, che se una persona si metta a dire ad alta voce stay healthy, stai bene, sia sufficiente per poter trasmettere ad una distanza ragionevole gocce di saliva contenenti potenzialmente il virus”.