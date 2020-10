Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale “Sacco” e dell’Università degli Studi di Milano, è intervenuto a “Buongiorno” su Sky Tg 24: «Siamo veramente sul crinale che potrebbe portarci anche a una situazione nettamente peggiore, così come l’opposto. Queste 2 o 3 prossime settimane sono cruciali nell’osservazione, nel contenimento e nell’intervento immediato sulla limitazione dei focolai. Purtroppo dopo l’estate si sono viste arrivare infezioni che precedentemente non avevano. Toccherà stare molto, ma molto attenti proprio lì. Non solo in Campania».