Massimo Galli, in un’intervista all’Agorà, si è espresso sulla situazione del Coronavirus in Italia:

«Il sistema dei colori non funziona, le regioni che sono state per la maggior parte del tempo gialle ora sono quelle più in difficoltà».





«Siamo a forte rischio, gli ospedali potrebbero presto trovarsi in difficoltà».

«La seconda ondata non è mai finita, mi auguro di non dover assistere alla terza».