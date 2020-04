L’emergenza Coronavirus continua in Italia, con le norme restrittive previste dal dpcm del premier Conte. Ieri secondo quanto riporta ” Huffingtonpost.it” un senzatetto è stato multato per via dei controlli, dato che era stato trovato in strada senza alcun motivo valido per le autorità. Il senzatetto avrebbe scritto nel verbale “Vivo per strada”, ma ciò non è bastato a evitargli una multa di 280 euro. Il Reato commesso: essersi spostato “in assenza di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute all’interno del Comune”