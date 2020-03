Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, la maggioranza della popolazione sta rispettando le norme previste nel decreto Conte, ma non tutti. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, ieri i militari hanno denunciato 2 persone per aver fatto esplodere dei fuochi d’artificio davanti il carcere “Malaspina” per festeggiare il compleanno del figlio.