L’eurodeputato Franco Roberti, lancia l’allarme, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, riportato da “notizie.it”, sul possibile inserimento delle mafie sui fondi stanziati dall’UE per contrastare l’emergenza Coronavirus. Di seguito alcune sue parole: «Sarà fondamentale verificare quanti dei mille miliardi promessi dall’Europa finiranno effettivamente nell’economia reale. Certo non basterà la pur necessaria sospensione del patto di stabilità, ma per non lasciare campo libero ai flussi finanziari di oscura provenienza, dovrà cadere anche il divieto di aiuti di Stato. Per far ciò sarà necessario accelerare sulla costituzione di “Commissione speciale europea contro la criminalità organizzata e la corruzione. Quando torneremo alla normale attività del Parlamento europeo, sarà più che mai urgente spingere per la costituzione della Commissione speciale europea contro la criminalità organizzata e la corruzione, che ho da tempo richiesto. Non sarà facile, perché gli interessi contrari a che questo tema venga affrontato di petto e diventi una priorità della azione di governo europea sono tangibili e, con la crisi economica devastante che si annunzia, temo che avranno gioco ancora più facile, grazie anche alla diffusa indifferenza di molti Paesi al tema del contrasto alla economia mafiosa».