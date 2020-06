Riapre dopo 3 mesi di chiusura a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus la Tour Eiffel. Aveva chiuso il 13 marzo a causa della pandemia. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, sono diverse le misure messe in campo per prevenire il contagio durante le visite: si sale solo a piedi, non si possono utilizzare gli ascensori e dagli 11 anni in su bisogna indossare obbligatoriamente la mascherina. In coda occorre rispettare una distanza di 1,5 metri.