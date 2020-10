La Francia torna in Lockdown.

L’aumento dei contagi è ormai fuori controllo, così il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato alla Nazione che da venerdì il Paese tornerà in lockdown almeno fino al 1 dicembre: “La stretta adottata finora contro la seconda ondata del coronavirus, come il coprifuoco nelle zone di allerta massima, è stata “utile ma non sufficiente.





Ora non basta, non basta più – ha detto Macron aprendo il suo discorso alla Nazione – Il virus circola in Francia ad una velocità che neanche le previsioni più pessimistiche avevano previsto. Siamo sommersi dall’accelerazione improvvisa dell’epidemia, come ovunque in Europa”.