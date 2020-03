il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon, comunica gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. In particolare il Paese, ha registrato il dato record di 499 decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore, che fa salire il totale a 3.523 decessi, precisando che il numero dei contagi è salito a 52.128, dopo i 7.578 nuovi casi registrati. Delle 22.757 persone ricoverate in ospedale, 5.565 sono in terapia intensiva. I guariti salgono a 9.044.