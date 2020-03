Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel consueto punto stampa sull’emergenza coronavirus, anticipando che i dati di oggi sono “purtroppo in linea con quelli dei giorni scorsi”. Ci si attende dunque ancora numeri elevati dopo quelli di ieri (con 3251 casi e 546 decessi in un solo giorno). Ecco alcune sue parole, riportate da “fanpage.it”: «Noi siamo arrivati allo stremo anche dal punto di vista fisico del nostro personale medico. Dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri, che il contagio si rallenti e vada in discesa anziché in salita. Questa è l’ordinanza più restrittiva che si possa fare nell’ambito delle competente regionali, più di così non si poteva fare. Siamo convinti che l’unica strada è far capire alla gente che deve rimanere a casa per proteggere se stessi e gli altri». Fontana ha anche detto che nel pomeriggio arriveranno medici e infermieri da Cuba, poi un gruppo di medici, infermieri e interpreti dalla Russia.