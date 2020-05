Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non usa mezzi termini: “Con un aumento dei contagi, in Lombardia si rischia un nuovo lockdown“. L’inquilino del Pirellone, come riporta “Notizie.it”, ha commentato così le immagini di troppi locali affollati nell’ora dell’aperitivo: “Troppi apericena, troppi bar sommersi di persone e questo non va assolutamente bene. È chiaro che, se la cosa dovesse continuare, saremo costretti a chiudere quelle attività“.

Le dichiarazioni del governatore Fontana arrivano nel momento di riapertura delle attività milanesi in piena Fase 2. “Purtroppo ci sono ancora piccole sacche, ci sono alcune attività sulle quali non riusciamo ad avere una convinzione sufficiente“. Il governatore si riferisce a quelle attività che non rispettano le norme di sicurezza e distanziamento sociale previste. Il rischio paventato è quello di un nuovo lockdown: un evento che avrebbe delle forti ripercussioni sull’intera regione Lombardia. Fontana, però, precisa: “Sicuramente è andata meglio di come immaginassi. Ho visto che c’è stato grande rispetto da parte dei cittadini delle regole che abbiamo consigliato e imposto, rispetto a mascherine e distanziamento, quindi direi bene“.

Le dichiarazioni del governatore arrivano in un momento in cui i ricercatori congiunti dell’Ospedale Sacco, l’Università Statale e il Policlinico di Milano hanno rilevato, sulla base dei test seriologici su oltre 700 donatori, che già a metà dicembre nella città meneghina ci sarebbero stati almeno 231mila casi di positività al Covid-19 non diagnosticati.